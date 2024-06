Mercato - Real Madrid : Un phénomène s'annonce au club pour très longtemps !

La rédaction

Le Real Madrid a vécu une saison en apothéose. Peu attendus au tournant, notamment après le départ de Karim Benzema, les Merengue sont pourtant parvenus à réaliser un exercice particulièrement abouti, remportant conjointement la Liga et la Ligue des Champions. Forcément, après cette année de triomphe, les joueurs de l’équipe de Carlo Ancelotti sont heureux. C’est notamment le cas d’Eduardo Camavinga.

Orphelins de Karim Benzema, le Real Madrid sera pourtant parvenu à réaliser une saison historique. Emmenés par un Vinicius en feu, les pensionnaires de Santiago Bernabéu ont littéralement marché sur l’eau tout au long de l’année, mettant leurs adversaires à distance en Liga, et triomphant notamment de Manchester City et du Bayern Münich en Ligue des Champions, pour décrocher la 15ème coupe aux grandes oreilles de l'histoire de la Maison Blanche . Le discours de Carlo Ancelotti, qui explique que l’une des forces de son groupe est sa solidarité, ne semble pas être un discours de façade. Surtout lorsqu’on entend Eduardo Camavinga parler de son futur au club.

Il l’annonce, le Real Madrid a refusé son départ pour Paris ! https://t.co/9ChSlcDD7q pic.twitter.com/Zldy37TVnB — le10sport (@le10sport) June 7, 2024

« Je me vois rester au Real Madrid, toute ma vie »

Alors qu’il s’apprête à disputer l’Euro avec les Bleus , pour peut-être, glaner son second titre européen de la saison, Eduardo Camavinga s’est récemment confié sur son futur au Real Madrid. Dans des propos relayées par Madrid Zone , l’ancien joueur de Stade rennais ne laisse aucune place au doute et déclare sa flamme à l’écurie madrilène : « J e me vois rester au Real Madrid, toute ma vie. » a-t-il déclaré.

