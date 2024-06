Après les JO 2024, un crack va signer au PSG ?

Thomas Bourseau

Paris va accueillir les Jeux Olympiques cet été. Évènement auquel Maghnes Akliouche devrait participer puisque Thierry Henry l’a inclus dans sa pré-liste. Et si le milieu offensif de l’AS Monaco restait dans la capitale en signant au PSG ? C’est son souhait difficilement réalisable. Explications.

Lundi, Thierry Henry a communiqué une pré-liste de 25 joueurs retenus pour participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l’équipe de France masculine olympique du 24 juillet au 9 août prochain. Certains jeunes espoirs de Ligue 1 et d’ailleurs ont vu leurs noms s’afficher, à l’instar de Maghnes Akliouche (22 ans).

Accord en vue pour Maghnes Akliouche

Le milieu offensif de l’AS Monaco semble figurer dans les petits papiers du PSG comme L’Équipe le révélait courant mai. Et ce n’est pas Sports Zone qui affirmera le contraire. Sur son compte X , le média a confié qu’un terrain d’entente sur le plan contractuel serait imminent entre le Paris Saint-Germain et le clan Maghnes Akliouche.

L’ASM ne veut pas vendre Akliouche, le PSG va devoir faire le forcing

Quand bien même Maghnes Akliouche cultiverait le désir de signer au PSG cet été, en parallèle de sa présence à Paris pour les JO 2024, le Paris Saint-Germain n’aurait pas encore dégainé d’offre de transfert à l’AS Monaco. Le principal intéressé aimerait que le club parisien passe à l’action auprès de l’ASM, mais le club monégasque refuserait à l’instant T de se séparer de sa pépite…