Mercato : Ce crack veut rejoindre le PSG, accord imminent ?

Alexis Brunet

Pour compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG a décidé de réaliser un gros mercato et plusieurs joueurs vont donc sans doute rejoindre le club de la capitale. Maghnes Akliouche fait notamment partie des pistes parisiennes pour renforcer le milieu de terrain. Bonne nouvelle, le Monégasque souhaite rejoindre le champion de France et un accord contractuel serait même tout proche d’être trouvé.

Le 10 juin, le mercato estival ouvrira officiellement ses portes. Le PSG ne devrait donc pas tarder à officialiser sa première recrue de l’été, qui devrait être le gardien russe Matvey Safonov. Mais le portier ne devrait pas être le seul à rejoindre le club de la capitale dans les prochaines semaines.

Le PSG va se montrer très actif

Le PSG souhaite se renforcer sur toutes les lignes cet été. Pour ce qui est de la défense centrale, le club de la capitale a notamment coché le nom de Leny Yoro. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos avait déjà tenté sa chance cet hiver et il doit revenir à la charge cet été. En attaque, on parle beaucoup d’une possible arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, mais il faudra se montrer convaincant pour faire plier Naples.

Akliouche veut rejoindre le PSG