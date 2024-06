Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour le premier transfert à Paris ?

Thibault Morlain

Alors que l’ouverture du marché des transferts est imminente, la première recrue du PSG le semblait également. En effet, ces derniers jours, Matvey Safonov, gardien de Krasnodar, s’est rendu à Paris pour passer sa visite médicale. Un transfert à 20M€ était alors évoqué pour le Russe. Annoncé plus proche que jamais du PSG, Safonov pourrait finalement en être très loin en raison d’un problème à 600 000€. Explications.

Tandis que Keylor Navas et Alexandre Letellier ont déjà annoncé qu’ils quittaient le PSG, un nouveau gardien est attendu au sein de l’effectif. Si Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas sont là, Matvey Safonov doit rejoindre le groupe de Luis Enrique. Evoluant en Russie, à Krasnodar, le portier russe est appelé à renforcer le PSG pour la saison prochaine. Un transfert annoncé à 20M€ qui semblait dernièrement très bien engagé suite notamment à la venue de Safonov à Paris ces derniers jours pour venir passer sa visite médicale.



Succession de Mbappé : Il fixe une condition au PSG https://t.co/YI7Ms0mpvx pic.twitter.com/r2ynqmTZct — le10sport (@le10sport) June 8, 2024

Safonov interdit de quitter la Russie ?

Mais voilà qu’un problème extra-sportif pourrait mettre à mal le transfert de Matvey Safonov. En effet, comme le révèle le média russe Championat , le gardien annoncé au PSG subirait une décision restreignant ses déplacements depuis l’annonce de sa venue à Paris pour sa visite médicale. Aujourd’hui, Safonov ne serait ainsi plus autorisé à quitter le territoire russe. La raison ? Un conflit avec son ex-femme à propos de la pension alimentaire. Ce sont ainsi près de 600 000€ qui n’auraient pas été payés par Matvey Safonov.

« Nous agissons exclusivement dans l'intérêt de l’enfant »