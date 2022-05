Foot - Mercato

Mercato : Nicollin annonce la couleur pour Savanier !

Publié le 12 mai 2022 à 15h07 par La rédaction mis à jour le 12 mai 2022 à 15h15

Le président du Montpellier HSC Laurent Nicollin a répondu aux spéculations concernant un départ de Téji Savanier lors du prochain mercato.