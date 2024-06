Succession de Mbappé : Le PSG reçoit une réponse à 83M€ !

Benjamin Labrousse

Ces derniers jours, le nom de Julian Alvarez est revenu avec insistance du côté du PSG. L’attaquant argentin pourrait quitter Manchester City, lui qui cherche à obtenir davantage de temps de jeu. Si les Citizens ne souhaitent clairement pas perdre le champion du monde 2022, un transfert de ce dernier pourrait revenir à 83M€ pour les clubs intéressés. Explication.

Le mercato estival du PSG pourrait être fait de plusieurs rebondissements. Si l’été dernier, Paris n’avait pas hésité à débourser 170M€ pour les recrutements de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos, un nouvel avant-centre pourrait débarquer dans la capitale au cours des prochaines semaines. En effet, le PSG lorgne depuis quelques jours un certain Julian Alvarez.

Le PSG sur les traces de Julian Alvarez

Malgré de belles performances à Manchester City, le buteur argentin sentirait le vent tourner. A 24 ans, Julian Alvarez ne fermerait pas la porte à un départ cet été, notamment en raison de sa volonté d’obtenir davantage de temps de jeu, lui qui est clairement barré à la pointe de l’attaque des Citizens par Erling Haaland. Selon Fabrizio Romano, Manchester City ne souhaite pas perdre Alvarez cet été, mais pourrait se montrer à l’écoute d’offres importantes au cas où l’Argentin émettait réellement ses envies de départ auprès de la direction. Très intéressé par Julian Alvarez, le PSG devra toutefois sortir le chéquier pour le champion du monde...

Manchester City en attend au moins 83M€