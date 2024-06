Mercato : Le PSG tente un transfert impossible ?

Pierrick Levallet

Le départ de Kylian Mbappé va laisser un grand vide dans le vestiaire du PSG, que les dirigeants parisiens auraient prévu de combler en recrutant un nouvel attaquant. Luis Campos aurait ainsi des vues sur Julian Alvarez. Mais Manchester City devrait compliquer les choses pour le crack argentin, et devrait rendre le transfert presque impossible.

Le mercato promet d'être assez mouvementé du côté du PSG cet été. Le club de la capitale va notamment chercher à compenser le départ de Kylian Mbappé, officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid il y a quelques jours déjà. Dans cette optique, les dirigeants parisiens exploreraient plusieurs pistes, dont en Premier League.

Le PSG veut signer Julian Alvarez

En effet, Luis Campos aurait des vues sur Julian Alvarez. Si le conseiller football du PSG pense aussi à Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia, le Portugais apprécierait le profil du crack de 24 ans. Il voudrait ainsi le voir rejoindre les rangs de Luis Enrique. Mais le dossier promet d'être assez compliqué.

Manchester City va compliquer les choses