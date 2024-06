Transferts : Le PSG en danger à cause de Guardiola ?

Thomas Bourseau

Le PSG est en quête d’un nouveau milieu de terrain dans le cadre du mercato estival qui a ouvert ses portes ce lundi 10 juin. Joshua Kimmich serait une des pistes prises en considération à Paris, mais à Manchester également. Le City de Pep Guardiola garderait un œil avisé sur la situation du milieu de terrain du Bayern Munich.

Pep Guardiola risque d’entamer sa dernière saison en tant qu’entraîneur de Manchester City. Son contrat court jusqu’en juin 2025 et aucune prolongation ne serait à l’ordre du jour et encore moins avancé à l’instant T. The Daily Mail faisait dernièrement savoir que pour la last dance du coach espagnol chez les Skyblues , le comité directeur de Manchester City songerait à attirer Bruno Guimaraes, que Guardiola a trouve « exceptionnel » de ses propres mots cette saison.

Le PSG et Manchester City au coude à coude pour Joshua Kimmich

Mais ce ne serait pas tout. Pep Guardiola serait également particulièrement emballé par l’idée de recruter un joueur qu’il a entraîné le temps d’une saison au Real Madrid: Joshua Kimmich. Le latéral droit de formation, reconverti milieu de terrain défensif, figurerait dans le viseur de Manchester City depuis le mercato hivernal selon The Athletic . Au même titre que le PSG donc qui aurait même proposé Nordi Mukiele en échange au Bayern Munich cet hiver.

Le PSG reçoit une réponse à 130M€ sur le mercato https://t.co/uXLDLqp6It pic.twitter.com/gV2Q59swrQ — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Kimmich attendu à Manchester City ?