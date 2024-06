PSG - Real Madrid : Un champion du monde tranche pour son transfert

Thomas Bourseau

Le Real Madrid récupère les meilleurs joueurs du football actuel. En attestent les venues de Jude Bellingham et de Kylian Mbappé ces derniers mois. Et il se trouve que le PSG pourrait voir le champion d’Europe lui jouer un sale tour dans le dossier Julian Alvarez. Le champion du monde argentin privilégierait la Casa Blanca au Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé a effectué un septennat au PSG avant de décider de tourner la page parisienne et d’en écrire une nouvelle dans le club « de ses rêves » comme il l’a confié sur Instagram : le Real Madrid. Derrière lui, le capitaine de l’équipe de France laisse un véritable chantier à gérer pour le comité directeur du Paris Saint-Germain avec le recrutement d’un nouvel attaquant. Victor Osimhen ? Le PSG aurait un boulevard en raison du retrait de Chelsea dans cette opération si l’on en croit les informations communiquées par Fabrizio Romano sur The Here We Go Podcast.

Le PSG attend Julian Alvarez ? Le champion du monde sort du silence

Mais ce ne serait pas tout. D’après les informations de The Athletic , Julian Alvarez figurerait dans les petits papiers des dirigeants du PSG. Chelsea et l’Atletico de Madrid seraient également sur les rangs et seraient prêts à contrecarrer les plans du Paris Saint-Germain. Mais qu’en pense le principal intéressé ? Ces dernières heures, l’attaquant de Manchester City a un contrat courant jusqu’en juin 2028 et se dit heureux dans l’équipe de Pep Guardiola. « Je suis calme, je me sens bien et je suis heureux à Manchester City... et nous verrons ce qui se passera ». a déclaré le champion du monde argentin.

Mercato - PSG : La guerre est déclarée pour un crack de Guardiola ? https://t.co/JylT5iK1gh pic.twitter.com/vE98vGUStl — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Julian Alvarez prêt à imiter Kylian Mbappé en allant au Real Madrid