Mercato : Une star dégoûtée après l’offre du PSG ?

Axel Cornic

Grande star de la Serie A, Khvicha Kvaratskhelia a été l’un des premiers objectifs du mercato estival parisien, avec une première offre de 60M€ évoquée par la presse italienne. Mais l’ailier géorgien ne devrait pas rejoindre le Paris Saint-Germain, puisqu’il aurait finalement décidé de prolonger son contrat avec le Napoli.

C’est un premier échec qui se dessine pour le PSG. Selon les médias italiens, Khvicha Kvaratskhelia aurait décidé de snober les avances parisiennes pour finalement signer un nouveau contrat au Napoli, où il devrait devenir le fer de lance du projet d’Antonio Conte. Un coup dur pour le club de la capitale, qui avait pourtant mis toutes les chances de son côté…

Quelques regrets pour Kvaratskhelia

De l’autre côté des Alpes, on a en effet évoqué une première offre de 60M€ puis une deuxième autour de 100M€, toutes les deux refusées par le Napoli. Mais La Gazzetta dello Sport nous apprend surtout que le PSG aurait offert 7,5M€ par an sur cinq ans à Kvaratskhelia, une offre qui ne l’aurait pas du tout laissé insensible. Le quotidien laisse même entendre qu’il y aurait une petite pointe de regret chez le Géorgien après avoir refusé une offre si intéressante.

Rendez-vous en 2025 avec le PSG ?