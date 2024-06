Succession de Mbappé : Haaland offre un transfert au PSG ?

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a prévu de compenser le départ de Kylian Mbappé en recrutant un nouvel attaquant sur le mercato. La direction parisienne explore plusieurs pistes, dont celle menant à Julian Alvarez. D'ailleurs, le champion du monde argentin pourrait envisager de quitter Manchester City à cause d'un certain Erling Haaland.

Le départ de Kylian Mbappé va laisser un grand vide dans le vestiaire du PSG. Le capitaine de l’équipe de France a été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid, ce qui pousse le club de la capitale à lui trouver un remplaçant sur le mercato. Et dans cette optique, les dirigeants parisiens penseraient à aller piocher directement en Premier League.

Le PSG a des vues sur Julian Alvarez...

Si Luis Campos garde toujours un œil sur Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia, le PSG aurait aussi des vues sur Julian Alvarez. L’attaquant argentin de 24 ans pourrait mettre un terme à son aventure à Manchester City cet été. Erling Haaland devrait d’ailleurs jouer un rôle dans l’avenir du crack.

... qui envisage un transfert à cause d'Haaland ?