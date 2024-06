Mbappé : Les plans du Real Madrid dévoilés pour sa présentation

Thibault Morlain

Ça a été officialisé il y a quelques jours maintenant, Kylian Mbappé est désormais un nouveau joueur du Real Madrid. Après 7 ans au PSG, le capitaine de l'équipe de France va rejoindre la Casa Blanca, où il doit encore être présenté. Mbappé est très attendu dans la capitale espagnole pour faire ses premiers pas au Bernabeu et voilà qu'on en saurait plus sur cette présentation qui s'annonce XXL.

Actuellement avec l'équipe de France pour disputer l'Euro, Kylian Mbappé prendra ensuite la direction... du Real Madrid. En effet, désormais, le joueur de 25 ans appartient aux Merengue, qui ont réussi à mettre la main dessus. Le Real Madrid a ainsi officialisé la signature de Mbappé jusqu'en 2029. Ne reste maintenant plus qu'à le présenter en grande pompe...

Kylian Mbappé annonce du lourd https://t.co/3Ldr38yzxI pic.twitter.com/J9OhUORyo9 — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

Rendez-vous le 16 juillet

Ce mercredi, Relevo a fait un point sur les plans du Real Madrid en ce qui concerne la présentation de Kylian Mbappé au Bernabeu. Visiblement, on y verrait plus clair pour ce qui est de la date de la cérémonie. Ainsi, le média ibérique fait savoir que le Real Madrid et le clan Mbappé pencheraient pour une présentation... le 16 juillet prochain.

Une présentation record pour Mbappé ?

C'est donc à cette date que Kylian Mbappé pourrait fouler la pelouse du Bernabeu avec le maillot du Real Madrid sur les épaules. Pour l'occasion, l'international français pourrait être accueilli par une foule monstre. En effet, la Casa Blanca espérerait battre le record de spectateurs lors de la présentation de Cristiano Ronaldo en 2009. Ils étaient 85 000 pour l'occasion.