Mercato - OM : Il prépare un retour fracassant !

Très actif en coulisses sur le mercato, l'OM avait notamment sondé la piste menant à Tanguy Ndombele. L'ancien milieu de terrain de l'OL est libre de tout contrat depuis la rupture de son contrat à Tottenham. Mais l'international français aurait finalement choisi de rejoindre l'OGC Nice, et il mettrait tout en œuvre pour retrouver son meilleur niveau le plus rapidement possible.

Alors que l'OM est sur le point de boucler les transferts de Lilian Brassier et Ismaël Koné. Mais ce n'est pas tout puisque Pablo Longoria aurait sondé la piste menant à Tanguy Ndombele, libéré de sa dernière année de contrat par Tottenham, comme l'a révélé le club londonien par le biais d'un communiqué : « Le club peut confirmer le départ de Tanguy Ndombele suite à la résiliation mutuelle de son contrat, effective à compter du 30 juin, à l’issue de son prêt en cours ». Mais le milieu de terrain français ne va pas signer à l'OM.

Annoncé à l'OM, Ndombele choisit l'OGC Nice !

En effet, selon les informations de Foot Mercato , Tanguy Ndombele va s'engager pour deux saisons avec l'OGC Nice où il retrouvera notamment Florian Maurice. Le nouveau directeur sportif des Aiglons, était à l'origine de la signature du milieu de terrain à l'OL en 2017 en provenance d'Amiens alors qu'il était responsable de la cellule de recrutement lyonnaise. Et visiblement, Ndombele espère bien revenir très fort.

Ndombele prépare un retour fracassant

Foot Mercato révèle effectivement que Tanguy Ndombele espère revenir à son meilleur niveau et a tout mis en œuvre pour y parvenir. Il aurait ainsi suivi une cure à Merano et une préparation physique d’envergure pour le remettre en forme. Il aurait d'ailleurs retrouvé son poids de forme. Le milieu de terrain peut ainsi espérer relancer sa carrière à l'OGC Nice. De quoi laisser des regrets à l'OM ?