Le PSG valide un transfert...grâce à la Russie ?

Le PSG tient déjà sa première recrue de l’été, puisque ce vendredi, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Matvey Safonov en provenance de Krasnodar. En revanche, un litige opposant le joueur de 25 ans à son ex-femme aurait pu faire capoter l’opération. Un dossier dans lequel le gouvernement russe aurait possiblement eu son rôle à jouer. Explication.

Le mercato estival du PSG s’annonce long et passionnant. Ce dernier a été marqué ce vendredi par l’officialisation du transfert de Matvey Safonov. Le gardien de but russe débarque à Paris en provenance de Krasnodar, contre un montant de 15M€, et s’est engagé pour les cinq prochaines années au sein du club de la capitale.

Mercato - Officiel : Le PSG boucle son premier transfert de l’été ! https://t.co/lbuKEvYbq9 pic.twitter.com/jAvQhU0SkU — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

Safonov n’aurait pas réglé ses dettes

Néanmoins, Safonov aurait pu voir son transfert être bloqué. En effet, ce dernier est confronté à un litige l’opposant à son ex-femme, dont il est divorcé depuis avril 2023. Le nouveau gardien du PSG lui devrait 627 000€ d’indemnité de pensions alimentaires non versées. Et alors que ce dossier semblait enfin réglé, l’avocat d’Anastasia Kazachek, assure le contraire auprès de l’Equipe : « M. Safonov n'a toujours pas payé à ce moment (hier soir, après le communiqué du PSG) ses arriérés de pension alimentaire et donc ne peut quitter le territoire russe. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas payer cette pension alimentaire » .

La Russie n’aurait pas accepté l’échec de l’opération ?