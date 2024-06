Mercato - PSG : Nouvelle réponse pour ce crack à 50M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A la recherche d’éléments prometteurs pour renforcer son effectif, le PSG et plus particulièrement Luis Enrique, apprécieraient le profil de Nico Williams. L’ailier de 21 ans dispute actuellement l’Euro avec l’Espagne et dispose d’une clause libératoire de 50M€. Auprès des médias espagnols, le virevoltant ailier a évoqué son avenir, lui qui est également suivi par le FC Barcelone.

Le PSG va chercher à se renforcer sur ce mercato estival. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com début avril, le club de la capitale va chercher à recruter un ailier gauche cet été. Si le profil de Khvicha Kvaratskhelia est revenu avec insistance, Paris ferait également partie des clubs intéressés par Nico Williams. A 21 ans, l’international Espagnol affiche de belles promesses du côté de l’Athletic Bilbao, et dispose d’une clause libératoire de 50M€.

Mercato - PSG : Un gros transfert se confirme ! https://t.co/g2ZBvk9NzW pic.twitter.com/fJdY4nSLCr — le10sport (@le10sport) June 18, 2024

« J'ai dit à mon agent que je ne voulais rien savoir avant la fin de l'Euro »

« C'est un joueur qu'aime Luis Enrique, il l'a fait débuter en sélection espagnole. Il aimerait le faire venir à Paris », déclarait notamment Eduardo Inda, journaliste à OK Diario , à propos de l’intérêt parisien concernant Nico Williams. Ce dernier, présent en Allemagne pour l’Euro, a évoqué son avenir : « Je suis très heureux à Bilbao, c'est le club qui m'a tout donné. Je sais où je serai pour la pré-saison. C'est tout. J'ai dit à mon agent que je ne voulais rien savoir avant la fin de l'Euro » .

« Je suis très heureux à Bilbao »