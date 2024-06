Une «star mondiale est annoncée au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’un début d’Euro très convaincant, Fabian Ruiz a notamment été élu meilleur joueur du match contre la Croatie (3-0) grâce à un but et une passe décisive. Relancé sur le milieu de terrain du PSG, Luis de la Fuente assure qu’il a tout pour devenir un joueur de classe mondiale.

Malgré une saison en dents de scie au PSG, Fabian Ruiz a bel et bien été convoqué pour disputer l'Euro par Luis de la Fuente. Et le sélectionneur ne doit pas regretter son choix. MVP du match contre la Croatie (3-0) avec un but et une passe décisive à la clé, Fabian Ruiz a de nouveau brillé dans l'entrejeu espagnol contre l'Italie (1-0). Luis de la Fuente s'est donc enflammé pour son joueur.

«Fabian Ruiz a pour moi toutes les qualités pour être une star mondiale»

« J’aime avant tout mettre en valeur mes joueurs et Fabian Ruiz a pour moi toutes les qualités pour être une star mondiale, il a le potentiel. On doit être heureux qu’il soit espagnol, j’aimerais qu’il ait cette reconnaissance. En Espagne, on pense souvent que les meilleurs sont étrangers, il ne faut pas oublier les nôtres », a-t-il confié en conférence de presse. Des propos qui confirment ceux déjà tenus après la victoire contre la Croatie.

Luis de la Fuente sous le charme de Fabian Ruiz