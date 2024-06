Euro 2024 : Compos probables, enjeux, diffusion TV et horaire... Toutes les infos sur Espagne - Géorgie

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, l’Espagne affronte la Géorgie à Cologne à l’occasion des 8èmes de finale de cet Euro 2024. En pleine confiance, la « Roja » va devoir se méfier d’une formation géorgienne surprenante. Pour leur première grande compétition internationale, les « Croisés » géorgiens ont réussi à se hisser jusqu’aux phases à élimination directe, et comptent bien créer l’exploit face à l’Espagne. Présentation.

Après une Coupe du monde 2022 très décevante, l’Espagne était bien déterminée à inverser la tendance sur cet Euro 2024. Avec l’Allemagne, la « Roja » aura été l’équipe la plus impressionnante de ce premier tour. La formation de Luis de la Fuente est la seule du tournoi à avoir remporté ses trois premières rencontres. L’Espagne a totalement survolé le groupe « de la mort » de cet Euro, et aborde cette rencontre face à la Géorgie en grande confiance.



Mais de son côté, la bande à Khvicha Kvaratskhelia aura également été au rendez-vous. En effet, engagée pour la première fois de son histoire au sein d’une compétition internationale majeure, la Géorgie a proposé de belles choses dans le contenu, et a même réussi à tenir son match référence en faisant chuter le Portugal lors du dernier match de la phase de poule (2-0). Face à une Espagne qui souhaitera comme à l’accoutumée tenir un maximum le cuir, la Géorgie devra se montrer habile en contre, et surtout devra faire preuve de réalisme en cas d’occasion…



Le vainqueur de ce 8ème de finale affrontera l'Allemagne en quarts de finale.

Euro 2024 : Après Luis Enrique, l’Espagne veut briller ! https://t.co/ahE749h1PF pic.twitter.com/HWh4MReEkO — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

Les compositions probables

Composition probable de l’Espagne : Simon - Carvajal, Normand, Laporte, Cucurella - Pedri, Rodri, Ruiz - Yamal, Morata (c), Williams



Composition probable de la Géorgie : Mamardashvili - Kverkveliya, Kashia (c), Dvali - Kakabadze, Chakvetadze, Kochorashvili, Tsitaishvili - Davitashvili, Kvaratskhelia - Mikautadze

Le joueur à suivre : Fabian Ruiz

Étincelant lors du premier tour, le milieu de terrain du PSG a rapidement prouvé qu’il représentait une solution de choix pour Luis de la Fuente. Fabian Ruiz est devenu un élément essentiel de l’entrejeu de la Roja , et devra permettre à l’Espagne de remporter la bataille du milieu de terrain face à la Géorgie ce dimanche.

Où et quand voir le match ?