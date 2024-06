Euro 2024 : Compos probables, enjeux, diffusion TV et horaire... Toutes les infos sur Tchéquie - Turquie

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi, les deux dernières rencontres du Groupe F auront lieu à 21h. A Hambourg, la République Tchèque et la Turquie vont s’affronter, avec toutes deux une soif de revanche. La Tchéquie n’a pas du tout démarré son tournoi sur les bons rails, alors que la Turquie a subi une désillusion de taille face au Portugal. Présentation.

Après le Groupe E, les dernières rencontres du Groupe F auront lieu ce mercredi soir (21h). La Turquie de Vincenzo Montella va tenter d’aller chercher sa qualification face à la République Tchèque. Après un premier succès très convaincant face à la Géorgie pour son entrée en lice, la Turquie s’est complètement manquée face au Portugal (3-0). Nul doute que les Turcs auront à cœur de se rattraper…



En face, la République Tchèque n’a plus rien à perdre. Après une défaite face au Portugal (2-1), les hommes d’Ivan Hasek n’ont pas su trouver la faille contre la Géorgie (1-1). Avec seulement un petit point au compteur, la Tchéquie doit se livrer face à la Turquie, au risque de voir sa compétition s’arrêter dès ce mercredi soir...

Les compositions probables

La République Tchèque va devoir se passer de Patrick Schick, touché pour cette dernière rencontre du premier tour.



Composition probable de la République Tchèque : Stanek - Holes, Hranac, Krejci - Coufal, Soucek (c), Provod, Doudera - Barak, Hlozek - Chytil



Composition probable de la Turquie : Çakır - Müldür, Demiral, Kaplan, Kadıoğlu – Çalhanoğlu (c), Yüksek - Yılmaz, Güler, Yıldız - Tosun

Le joueur à suivre : Arda Güler

Incertain avant le match face au Portugal, Arda Güler avait été laissé sur le banc par Vincenzo Montella. Et cela s’est confirmé, le prodige du Real Madrid a clairement manqué à la Turquie. Si cette dernière s’est sabordée toute seule, le talent offensif de 19 ans aurait pu permettre aux Turcs de se procurer davantage d’occasions. Remis, Arda Güler sera titulaire face à la Tchéquie, et sera assurément l’un des atouts majeurs pour une possible qualification de la Turquie pour les 8èmes de finale...

Où et quand voir le match ?