Le PSG plombé par un deal «à la Bellingham» ?

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Leny Yoro est activement convoité par le PSG pour cet été. Le défenseur central privilégie cependant une arrivée en faveur du Real Madrid. Le club madrilène a une stratégie claire et nette dans ce dossier, à savoir se montrer patient comme les Merengue l’avaient fait avec Jude Bellingham. Explications.

Le mercato estival du PSG promet d’être animé. En effet, nous vous révélions en exclusivité le 1er avril dernier que le club parisien allait recruter un défenseur central sur ce marché des transferts. Plus particulièrement, nous étions en mesure de vous affirmer que le profil d’un axial droit était recherché par les dirigeants du club francilien. Forcément, le nom de Leny Yoro revient avec insistance au PSG, qui avait déjà tenté de le recruter l’hiver dernier.

Le PSG en pleine bataille pour Leny Yoro

A propos du prodige du LOSC, le10sport.com vous révélait en exclusivité le 28 janvier dernier que le PSG allait tenter de le recruter cet été. Et cela n’a pas manqué. En effet, les Rouge et Bleu sont de sérieux prétendants pour la signature de Leny Yoro cet été, au même titre que le Real Madrid et Liverpool. Mais clairement, les Merengue sont les grands favoris dans cette opération, étant donné que le joueur souhaite clairement signer en Espagne.

Le Real Madrid va utiliser la même stratégie qu’avec Bellingham