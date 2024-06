Mercato - RC Lens : Mikautadze sort du silence !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, de très nombreux clubs sont intéressés par la signature de Georges Mikautadze cet été. C’est notamment le cas du RC Lens, qui selon nos informations, a récemment proposé 20M€ pour l’international Géorgien. En plein Euro, l’avant-centre de 23 ans s’est d’ailleurs livré sur son avenir.

Une véritable sensation. Après un passage très compliqué à l’Ajax Amsterdam en première partie de saison, Georges Mikautadze est revenu au FC Metz afin de tout casser sur son passage. S’il n’a pas empêché la relégation des Grenats , l’avant-centre de 23 ans a prouvé qu’il était l’un des meilleurs attaquants du championnat de France, et a confirmé cette très belle dynamique avec la Géorgie à l’Euro, lui qui est actuellement le meilleur buteur du tournoi à égalité avec l’Allemand Jamal Musiala.

EXCLU @le10sport : West Ham dégaine pour Mikautadze, l’OL arrive !▶️West Ham a transmis une grosse offre, la plus haute reçue par Metz ▶️ Après la DNCG, l’OL va passer à l’attaque…https://t.co/FYoqsbN9Tf — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 28, 2024

Quatre clubs sur les traces de Georges Mikautadze

Forcément, Georges Mikautadze est très convoité sur le mercato. Après une grosse offensive de l’AS Monaco à son égard, le10sport.com vous révélait en exclusivité le 17 juin que le RC Lens avait également dégainé une offre aux alentours des 20M€ pour la star du FC Metz. Ce vendredi, nous étions également en mesure de vous révéler une grosse offre de la part de West Ham pour le natif de Lyon, mais aussi un fort intérêt de l’OL à son égard...

« Il y a beaucoup de messages et d’appels, j’essaie de mettre ça de côté pendant l’Euro »