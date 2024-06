Le PSG tient une «star mondiale» ?

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Fabian Ruiz s’est particulièrement fait remarquer samedi dernier, lors de l’entrée en lice de l’Espagne dans l’Euro 2024 face à la Croatie (3-0). Buteur et auteur d’une prestation aboutie, le milieu de terrain du PSG a même été élu homme du match. En conférence de presse, il a reçu les louanges de son sélectionneur, Luis de la Fuente, qui considère qu’il a toutes les qualités pour être une star mondiale.

Boudé par Luis Enrique lorsque ce dernier était sélectionneur de l’Espagne, Fabian Ruiz a malgré tout réussi à s’imposer sous ses ordres cette saison au PSG. Désormais, le milieu de terrain âgé de 28 ans semble être un des éléments essentiels de la Roja , ce qu’il a prouvé samedi dernier, lors de la victoire face à la Croatie (3-0). Étincelant dans l’entrejeu de l’Espagne, aux côtés de Rodri et Pedri, Fabian Ruiz, auteur du deuxième but de son équipe, a vu sa performance récompensée par le trophée d’homme du match.

«Fabian Ruiz a pour moi toutes les qualités pour être une star mondiale»

Présent en conférence de presse avant d’affronter l’Italie ce jeudi soir, Luis de la Fuente a encensé Fabian Ruiz. « J’aime avant tout mettre en valeur mes joueurs et Fabian Ruiz a pour moi toutes les qualités pour être une star mondiale, il a le potentiel. On doit être heureux qu’il soit espagnol, j’aimerais qu’il ait cette reconnaissance. En Espagne, on pense souvent que les meilleurs sont étrangers, il ne faut pas oublier les nôtres », a déclaré le sélectionneur de l’Espagne.

«Il m’a donné l’opportunité de vivre une autre Coupe d’Europe»