PSG : Une grande priorité du mercato est confirmée

Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a quitté le club parisien afin de rejoindre le Real Madrid. En avril, le10sport.com vous révélait que le PSG cherchait à recruter un défenseur axial droit pour cet été. Une information qui a bel et bien été confirmée ce jeudi.

Au PSG, l’été s’annonce animé. Et pour cause, si Luis Enrique affirmait que son équipe et surtout que son effectif serait mieux fourni cet été, le mercato estival devrait permettre aux dirigeants parisiens de recruter à plusieurs postes. Suite au départ de Kylian Mbappé (acté depuis février dernier), le10sport.com vous révélait début avril que le PSG avait plusieurs priorités pour cet été, avec la venue d’un ailier gauche, d’un milieu de terrain, et aussi d’un défenseur central.

Un défenseur axial droit est recherché par le club parisien

Nous vous dévoilions ainsi qu’un axial droit était tout particulièrement recherché par le PSG sur cette période de mercato. Leny Yoro est tout particulièrement apprécié par la direction parisienne dans ce secteur. Une fois de plus, les dirigeants parisiens devront se montrer habile dans ce dossier où la concurrence avec le Real Madrid est lourde.

Le PSG cherche un profil très polyvalent