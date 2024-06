«Je ne peux pas me taire», Riolo vide son sac sur une star du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'équipe de France a remporté son premier match de l'Euro face à l'Autriche (1-0). Mais certains joueurs tricolores se sont montrés décevants à l'image d'Ousmane Dembélé, pourtant en forme la saison dernière sous le maillot du PSG. Au micro de RMC, Daniel Riolo n'a pas mâché ses mots en évoquant la prestation de l'ailier.

Que ce soit Kylian Mbappé, Marcus Thuram ou Ousmane Dembélé, l'équipe de France ne s'est pas montrée à son aise lors de la rencontre face à l'Autriche lundi soir. Mais au micro de RMC , Daniel Riolo s'est attardé sur le cas Dembélé. Selon lui, l'ailier tarde à s'affirmer en sélection.

Blessure de Mbappé : Deschamps va prendre un coup de pression ? https://t.co/ftLQWwLHWp pic.twitter.com/eZNLl1QUVN — le10sport (@le10sport) June 18, 2024

Dembélé encore décevant face à l'Autriche

« Qui se souvient de la dernière fois où Ousmane Dembélé a fait un bon match avec l’Équipe de France ? C’est difficile, vraiment. J’ai l’impression que ça remonte à un match amical contre l’Italie où il met une frappe lucarne (juin 2018). C’est difficile de trouver un bon match. A la dernière coupe du monde, il partait pour être totalement titulaire et il ne l’a pas été. A la coupe du monde 2018, il partait aussi pour être titulaire et finalement il ne l’a pas été. Ça fait longtemps qu’on voit ce joueur et ça fait longtemps qu’on est parfois emballé, parfois subjugué mais souvent déçu par ce qu’il propose sur le terrain. Il est dans la liste de ces joueurs de côté qui sont peu réguliers et décisifs » a confié Riolo.

« Il est dans la catégorie des joueurs « tais-toi » »