Equipe de France : Il annonce la couleur avec Mbappé et Dembélé

L’équipe de France s’apprête à plonger dans le grand bain. Alors que le coup d’envoi de l’Euro 2024 a été donné par l’Allemagne ce vendredi 14 juin face à l’Écosse (5-1), les Bleus joueront ce lundi leur premier match de la compétition face à l’Autriche. Parmi les tricolores qui devraient être de la partie, figure Marcus Thuram. Et l’attaquant s’est confié sur sa relation avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

La tension monte dans l’hexagone. Si l’Euro a déjà débuté et a pu permettre aux observateurs d’assister à des rencontres de très haut niveau, l’équipe de France doit attendre ce lundi soir pour fouler les pelouses allemandes. C’est à l’ESPRIT arena de Düsseldorf que les Bleus affronteront l’Autriche pour leur premier match de poules. À quelque heures de cette rencontre, Marcus Thuram a parlé de ses deux compères en attaque : Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Equipe de France : Deschamps répond à la sortie forte de Mbappé https://t.co/FAD0xftFmd pic.twitter.com/dHEjdcFMNb — le10sport (@le10sport) June 16, 2024

« on se connaît par coeur »

Invité sur Telefoot , Marcus Thuram est revenu sur la relation qu’il entretient avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Et le joueur de l’Inter Milan semble particulièrement proche des deux attaquants : « Avec Kylian et Ousmane on se connaît depuis très longtemps, depuis l'adolescence. Donc que ce soit en dehors ou sur le terrain, on se connaît par coeur, et le plus important, c'est qu'on se veut du bien et je pense que ça se voit sur le terrain. »

« on aime les mêmes choses mais dans différents aspects du jeu »