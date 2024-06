Mercato : Après le PSG, Ethan Mbappé a choisi son nouveau club ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Comme son frère Kylian, Ethan Mbappé était en fin de contrat avec le PSG cette saison. Le jeune joueur de 17 ans, qui a fait ses premières apparitions au niveau professionnel ces derniers mois, va quitter le club de la capitale cet été et il pourrait bien se diriger vers le LOSC. Le milieu de terrain a déjà annoncé son départ et il y a plusieurs pistes, même si les contacts avec les Dogues seraient plutôt rapprochés.

C'était attendu mais la saison prochaine, les frères Mbappé ne feront plus partie du PSG. Après le départ de Kylian au Real Madrid, c'est Ethan, le milieu de terrain, qui va partir et sa destination pourrait bien être Lille. D'après les informations de Foot Mercato , confirmées par L'Equipe , le projet semble en bonne voie.

Ethan Mbappé bientôt à Lille ?

Aligné à trois reprises en Ligue 1 et deux fois en Coupe de France cette saison, Ethan Mbappé recherche un nouveau défi et son avenir pourrait s'écrire au LOSC la saison prochaine. Si aucun accord n'a été trouvé pour le moment, il serait sensible à une arrivée dans le Nord cet été, comme l'explique L'EQUIPE .

Un joueur déjà convoité

S'il porte un nom évidemment très connu, Ethan Mbappé reste également un grand talent. Le milieu de terrain de 17 ans intéresse déjà d'autres clubs en plus du LOSC, à l'image du Bétis Séville. Libre de tout contrat, il devrait donc rester en France.