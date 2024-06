«Black Mamba», le PSG a son Kobe Bryant

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement à l'Euro avec l'équipe de France, Warren Zaïre-Emery a été impressionnant tout au long de la saison avec le PSG. A seulement 18 ans, le milieu de terrain s'est imposé au milieu de terrain sous les ordres de Luis Enrique. Auteur de performances époustouflantes pour son âge, Zaïre-Emery s'est vu confier quelques surnoms des plus prestigieux.

On le sait, c'est difficile pour un jeune joueur de se faire une place au PSG. Alors que certains font le choix d'aller voir ailleurs, Warren Zaïre-Emery n'a lui pas eu de problème. Malgré ses 18 ans, l'international français a été l'un des maillons forts de Luis Enrique à Paris tout au long de la saison. Zaïre-Emery a ainsi fait preuve d'un immense talent... comme a pu le faire Kobe Bryant en NBA.



« C'est une machine »

Inventeur du Golden Boy, Massimo Franchi a dit tout le bien qu'il pensait de Warren Zaïre-Emery. C'est alors qu'il a dévoilé pour TZ l'un des surnoms donnés au crack du PSG, qui était le même que celui d'un certain Kobe Bryant : « Physiquement, c'est une machine. Warren peut être quelque chose de très spécial. Quelques personnes m'ont dit que son surnom était « Black Mamba ». La légende du basket-ball Kobe Bryant, décédée si tragiquement, s'appelait également ainsi. Si vous êtes mordu par le Black Mamba et que vous n’injectez pas rapidement de l’antivenin, vous mourrez à cause de son venin en quelques minutes. Zaïre-Emery est à mon avis un sérieux concurrent pour Yamal ».

