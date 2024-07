Mercato - PSG : Mbappé suivi par son frère ? Il dévoile la vérité

Pierrick Levallet

Après Kylian Mbappé, c'est Ethan Mbappé qui va quitter le PSG. Le frère du capitaine de l'équipe de France restera cependant en Ligue 1 puisqu'il évoluera au LOSC la saison prochaine. Des rumeurs l'ont pourtant annoncé au Real Madrid avec la star de 25 ans. Mais en réalité, il n'a jamais été question d'un transfert chez les Merengue pour le milieu de terrain de 17 ans.

La fratrie Mbappé au PSG, c’est terminé. Avant le début de l’Euro 2024, Kylian Mbappé a été officialisé en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France refusait de prolonger chez les Rouge-et-Bleu et a donc rejoint les Merengue librement. Son frère, Ethan Mbappé, ne sera plus non plus chez les Parisiens la saison prochaine.

Ethan Mbappé va quitter le PSG

Le LOSC, qui était intéressé par ses services comme Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité, va accueillir le joueur de 17 ans. Ethan Mbappé ne jouera plus pour le PSG à partir de la saison 2024-2025 même s’il restera en Ligue 1. Des rumeurs l’ont pourtant annoncé du côté du Real Madrid. Mais finalement, l’intérêt n’était pas réel.

Le Real Madrid n'a jamais été une option

D’après les informations de Fabrizio Romano, Ethan Mbappé n’aurait jamais été impliqué dans des discussions avec le Real Madrid. Le frère de Kylian Mbappé cherchait une solution en Ligue 1. Le milieu de terrain de 17 ans va donc rebondir au LOSC et rester en France. Reste à voir s’il saura s’y faire une place et avoir un temps de jeu plus imposant qu’au PSG.