Mercato - PSG : C'est bouclé pour le frère de Mbappé ?

Le PSG et les frères Mbappé, c'est terminé ! Après le départ officialisé de Kylian Mbappé au Real Madrid, celui de son petit frère, Ethan, n'est plus qu'une question d'heures. Le cadet du champion du monde 2018 devrait signer un contrat de trois ans au LOSC et passe actuellement sa visite médicale.

Le nom Mbappé sera toujours prononcé en Ligue 1. Si Kylian s'en va au Real Madrid, Ethan va lui rester en France. Mais pas au PSG. Le petit frère de l'ancien Parisien avait plusieurs écuries à sa porte, comme le Borussia Dortmund, l'Ajax Amsterdam ou encore le FC Séville. Mais c'est finalement un club français qui a réussi à convaincre Mbappé de signer.

Mbappé va signer 3 ans au LOSC ?

D'après les informations du Parisien , Ethan Mbappé a choisi de signer au LOSC ! Quatrième du dernier championnat de France de Ligue 1, le club lillois jouera les barrages de la Ligue des Champions cet été et devrait enregistrer dans les heures à venir la signature d'Ethan Mbappé. Une fois ce contrat signé, il pourrait même s'entraîner avec ses nouveaux coéquipiers dès ce jeudi, le 4 juillet.

Mbappé passe sa visite médicale !

Ethan Mbappé et Lille ça sent bon. L'ancien titi parisien, qui a joué trois matchs de Ligue 1 cette saison avait vu son contrat avec le PSG se terminer le 30 juin dernier et il était donc libre de s'engager ou il le souhaitait. Ce mercredi, Mbappé passerait même sa visite médicale. La signature de Mbappé au LOSC est imminente.