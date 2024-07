Mercato : Le PSG s’est décidé pour le transfert d’un gros nom !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le mercato est encore calme du côté du PSG, du mouvement est attendu dans les prochaines semaines. Plusieurs joueurs seront concernés par un départ, mais pas Marquinhos. Malgré un intérêt venu d’Arabie saoudite, le club de la capitale n’a pas l’intention de céder son capitaine, sous contrat jusqu’en juin 2028.

La défense pourrait être l’un des grands chantiers de l’été au PSG, alors que l’avenir de Milan Skriniar, Presnel Kimpembe et Danilo Pereira s’écrit en pointillé. De son côté, Marquinhos sort d’une saison impressionnante au cours de laquelle il a battu le record de Jean-Marc Pilorget en dépassant la barre des 435 matches. L’international brésilien qui a hérité du brassard de capitaine après le départ de Thiago Silva n’apparaît donc pas sur la liste des transferts, mais l’Arabie saoudite voudrait relancer sa situation.

L’Arabie saoudite a des vues sur Marquinhos

D’après le journaliste Sacha Tavolieri, Al-Ittihad voudrait s’attacher les services de Marquinhos durant l’été. Un intérêt dont aurait été informé le Brésilien de 30 ans, visiblement pas contre l’idée d’évoluer aux côtés de Karim Benzema et N’Golo Kanté, mais à condition que le PSG accepte de s’en séparer. Un scénario visiblement loin de voir le jour.

Un départ exclu par le PSG