Mercato : Transfert à 120M€, le PSG a dégainé !

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG fait partie des clubs intéressés par le petit prodige de Benfica João Neves. A seulement 19 ans, l’international Portugais affole le mercato, lui qui dispose d’une clause libératoire de 120M€. Et selon les derniers échos de la presse portugaise, le club parisien aurait déjà dégainé pour le milieu de terrain.

L’été s’annonce agité pour le PSG. Après l’Euro, le mercato estival du club parisien devrait prendre une tout autre tournure. Le 1er avril dernier, le10sport.com vous révélait que Luis Enrique attendait des recrues au cours des prochains mois, et que l’arrivée d’un milieu de terrain supplémentaire était cruciale… Depuis plusieurs mois, le nom de João Neves semble avoir été coché par la cellule de recrutement des Rouge et Bleu .

EXCLU @le10sport : Ça coince pour le PSG dans le dossier João Neves…▶️ Profil du joueur fortement apprécié par Paris mais le coût du transfert est jugé trop important. Benfica brandit la clause du joueur (120 M€), Paris n’ira pashttps://t.co/PlPAcxzhYj — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) April 12, 2024

Le PSG fonce sur un crack à 120M€

En effet, le 10 mai dernier, le10sport.com était en mesure de vous révéler que le PSG faisait partie des cadors intéressés par l’arrivée du petit génie du SL Benfica cet été. Néanmoins, nous vous révélions deux gros problèmes dans ce dossier. Le premier, la concurrence des cadors européens que sont le FC Barcelone et surtout Manchester City autour du joueur, qui rêve de rallier la Premier League. Ces dernières semaines, Manchester United a également été évoqué comme une possible destination pour João Neves. Le second, la clause libératoire du joueur, qui est actuellement fixée à 120M€.

Le PSG a fait une offre de 70M€ pour João Neves !