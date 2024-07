Transferts : Un nouvel international français à l’OM, c’est confirmé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pau Lopez en partance, l’Olympique de Marseille va s’activer pour mettre la main sur un nouveau portier titulaire. Brice Samba, actuellement en Allemagne avec l’équipe de France pour l’Euro 2024, fait partie des pistes chaudes de Pablo Longoria. Le joueur du RC Lens a d’ailleurs eu l’occasion de revenir sur cet intérêt cette semaine.

Arrivé à l’OM en 2021, Pau Lopez devrait prendre le large cet été. D’après L’Équipe , le portier de 29 ans fait partie des joueurs poussés vers la sortie et aurait trouvé un point de chute au Côme 1907 selon les informations de la presse italienne. Un prêt avec obligation d’achat estimée à 5M€ serait à l’étude, obligeant l’Olympique de Marseille à accélérer pour le recrutement d’un nouveau portier numéro 1.



La piste Samba tient la corde à l’OM

Et selon L’Équipe , la piste menant à Brice Samba tient pour l’heure la corde. L’international français, présent en Allemagne pour disputer l’Euro 2024 avec les Bleus, fait partie des profils étudiés par Pablo Longoria. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le RC Lens, Brice Samba est déjà passé par l’OM entre 2013 et 2017, avec cinq matches au compteur.

« Je ne ferme aucune porte »