Le PSG boucle un transfert en pleine guerre, il fait une annonce

Le transfert de Matvey Safonov au PSG fait grandement parler. Il faut dire que le recrutement d'un joueur russe n'est pas si fréquent pour le club de la capitale, et encore moins par les temps qui courent. Néanmoins, l'ancien portier de Krasnodar se défend face aux critiques concernant sa signature.

C'est la première et unique recrue estivale du PSG jusque-là. Et c'est une surprise. En effet, le club de la capitale a recruté Matvey Safonov pour environ 15M€, ce qui en a étonné plus d'un. Et pour cause, le portier russe débarque dans un contexte hyper tendu compte tenu de la guerre avec l'Ukraine. Mais il répond aux critiques à l'occasion d'une interview accordée au journaliste russe Nobel Arustamyan.

Safonov répond aux critiques sur son transfert

« Je pense qu'ils suivent le championnat russe. Nous avons fait une très grande saison avec Krasnodar, nous étions premiers à la trêve. Donc cela a dû compter pour eux j'imagine », assure le portier russe dans des propos retranscrits par CulturePSG , avant d'en rajouter une couche.

«J'ai été plus régulier cette saison et ils ont décidé que c'était le moment de faire une offre»