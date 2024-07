Mercato - OM : Un transfert de rêve va devenir réalité ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif depuis l'ouverture du mercato, l'OM aurait transmis une grosse offre à Manchester United pour Mason Greenwood. L'ailier anglais, qui sort d'une belle saison en prêt à Getafe, est également dans le viseur de la Lazio Rome. Claudio Lotito a d'ailleurs l'intention de faire de ce rêve une réalité. L'OM est prévenu.

Cet été, l'OM a décidé de frapper fort sur le mercato. Après la signature de Roberto De Zerbi, le club phocéen a déjà annoncé les transferts d'Ismaël Koné et de Lilian Brassier. Et c'est encore loin d'être terminé, puisque le club phocéen aura les moyens de ses ambitions après avoir déjà récupéré quasiment 40M€ grâce aux ventes de Vitinha et Iliman Ndiaye. Par conséquent, l'OM prépare désormais un gros transfert.

L'OM dégaine pour Greenwood

En effet, selon les informations de Gianluca Di Marzio, l'OM aurait transmis une grosse offre auprès de Manchester United pour le transfert de Mason Greenwood. Une offre dont le montant n'a pas fuité, mais qui serait supérieur à celui de la proposition de la Lazio Rome qui aurait offert 20M€ pour recruter l'ailier anglais. Cependant, Claudio Lotito a promis qu'il ne lâcherait rien.

«J'essaie de traduire les rêves en faits concrets»