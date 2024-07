Mercato - OM : Trois départs sont annoncés en direct ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après la déception d'une saison 2023-2024 qui s'est mal terminée, l'OM a du pain sur la planche durant ce mercato estival. Dans le sens des départs comme des arrivées, les dirigeants du club ont plusieurs dossiers sur la table. Parmi eux, Jonathan Clauss, Samuel Gigot et Ismaïla Sarr devraient quitter Marseille cet été comme l'OM n'a pas forcément l'intention de les garder.

Le mercato estival a débuté depuis près d'un mois et l'OM est sur tous les fronts. Bien décidé à bâtir un effectif solide pour retrouver les sommets de Ligue 1 la saison prochaine, Pablo Longoria a beaucoup de dossiers sur la table. Presque tous les joueurs peuvent être concernés par un départ.

3 départs prévus

L'OM a de grandes ambitions pour cet été dans le sens des arrivées et pour contrebalancer, il faut bien faire partir des joueurs. Le club avait prévenu : quasiment tous les joueurs peuvent faire leurs valises. « Concernant les départs, Clauss et Gigot par exemple, l'OM souhaite les voir partir mais Gigot n’était pas trop chaud pour aller en Turquie. Clauss, il faut attendre que l'Euro se termine pour qu'il y voit plus clair. Sarr devrait partir également même si ce n'est pas fait » à déclaré le journaliste Florent Germain en direct dans l' After Foot de RMC mercredi.

En feu sur le mercato, l’OM connaît déjà sa troisième recrue ? https://t.co/fFTeYNTY78 pic.twitter.com/qL2APJi3Pk — le10sport (@le10sport) July 4, 2024

L'OM veut faire le ménage

Si d'autres joueurs sont concernés par un départ, les joueurs cités précédemment restent des dossiers en cours. Samuel Gigot était en bonne voie pour rejoindre le club turc de Trabzonspor. Jonathan Clauss, lui, a révélé que son départ du club était envisageable le mois dernier. Ismaïla Sarr ne ferait pas partie des plans pour la saison prochaine.