Mercato : Il signe à l’OM, «c’est un miracle» !

Dès la fin de la saison, l’OM a été contraint de se mettre en quête d’un nouvel entraîneur pour remplacer Jean-Louis Gasset dont la mission avait pris fin. C’est ainsi que le club phocéen a réussi à obtenir la signature de Roberto De Zerbi. Un très gros coup. « C’est un petit miracle » estime même Eric Di Meco.

Après une longue attente, l'OM, qui a attendu un signe de Sergio Conceiçao, a finalement obtenu la signature de Roberto De Zerbi. Un énorme coup compte tenu du fait que l'Italien était convoité par de grands clubs tels que Liverpool, Manchester United ou encore le Bayern Munich. Pour Eric Di Meco, c'est carrément un miracle.

«C'est un petit miracle qu'un entraîneur comme ça puisse s'intéresser à l'OM»

« C'est un petit miracle qu'un entraîneur comme ça puisse s'intéresser à l'OM et soit prêt à faire des efforts. Parce que pour lui c'est un effort. Je pense qu'il aurait pu jouer la Coupe d'Europe ailleurs, peut-être pas un grand club, je ne connais pas ses possibilités mais il était sollicité et il a fait un choix fort. Je n'ai même pas cru quand on disait qu'il était impressionné en venant ici, je pensais que c'était des histoires. Donc c'est la bonne surprise de voir que mon club soit toujours aussi attractif pour un coach », s’enflamme l’ancien joueur de l’OM au micro de RMC , avant d’en rajouter une couche.

«J'espère reprendre plaisir en regardant des matchs de l'OM»