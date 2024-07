Officiel - OM : Un énorme pari annoncé en direct

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a officialisé cette semaine son tout premier renfort du mercato estival avec Ismaël Koné, jeune milieu de terrain de 22 ans qui débarque de Watford pour 12M€. Et malgré son statut d'élément prometteur et d'international canadien, Koné a des allures de véritable pari sur l'avenir si l'on en croit un journaliste spécialisé sur l'OM qui s'est exprimé en direct sur RMC.

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : Ismaël Koné (22 ans) est un joueur de l'OM, et l'international canadien vient donc renforcer l'entrejeu de Roberto De Zerbi pour la saison à venir. Mais que vaut vraiment cette nouvelle recrue au milieu de terrain, et peut-elle rapidement s'imposer comme une valeur sûre de l'OM ?

Mercato : Un joueur quitte l’OM, il propose une «valeur sûre» pour le remplacer https://t.co/Dyljy4dO2h pic.twitter.com/hDwzs5Vrwt — le10sport (@le10sport) July 4, 2024

Koné, le nouveau visage de l'OM

Le journaliste de RMC Sport Florent Germain, spécialisé sur l'OM, a évoqué ce recrutement d'Ismaël Koné mercredi soir en direct au micro de l'After Foot. Il annonce un transfert à hauteur de 12M€ pour le milieu de terrain canadien, mais pointe également du doigt le manque de certitudes avec son profil.

« Il faut être honnête... »