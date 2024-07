Mercato - PSG : Luis Campos conclut un transfert en 5 jours !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour le moment, le PSG n’a bouclé qu’un seul transfert, à savoir celui de Matvey Safonov qui a débarqué pour environ 20M€ en provenance de Krasnodar. Un transfert qui n’a pas manqué de surprendre. Et pourtant, Luis Campos est allé très vite dans ce dossier comme le révèle l’un des avocats qui a travaillé sur ce transfert.

Bien décidé à frapper fort sur le mercato, le PSG est toutefois très discret pour le moment. Et pour cause, seul Matvey Safonov a signé à Paris, pour environ 20M€. Et bien que d'autres joueurs vont évidemment débarquer durant l'été, le PSG a toutefois été très rapide pour boucler le transfert de l'international russe comme le raconte l'un des avocats impliqué dans les négociations dans une interview accordée au journaliste russe Nobel Arustamyan.

Mercato - PSG : Luis Enrique fait une énorme demande à 50M€ ! https://t.co/riDrP8GQCu pic.twitter.com/mfXtyZbhrH — le10sport (@le10sport) July 4, 2024

«Le mercredi, nous avons fait une contre-offre et le dimanche le transfert était bouclé»

« L'an dernier, Daler Kuzyaev a rejoint Le Havre et j'étais son avocat. Je pense qu'on a passé plus de temps sur ce transfert que pour celui de Safonov. J'ai reçu l'offre du PSG le mardi. Le mercredi, nous avons fait une contre-offre et le dimanche le transfert était bouclé. Nous avons acheté les billets et nous nous sommes envolés pour Paris. Le PSG est un club très bien organisé. J'ai parlé à Luis Campos, leur directeur sportif. Nous avons négocié et trouvé un accord, puis il m'a mis en relation avec son adjoint. Pour réserver nos billets, nous avons parlé au département famille du PSG. Ils nous ont aidé à tout réserver. Tout s'est passé de manière très fluide, chaque département du club a fait son travail. Je n'ai jamais vu une organisation aussi bien huilée », explique-t-il dans des propos retranscrits par CulturePSG .

«Si nous les avions considérés comme un simple club pétrolier, nous aurions échoué»