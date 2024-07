Il signe au PSG et éteint déjà une première polémique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, la presse italienne révélait que Mamuka Jugeli, l'agent de Khvicha Kvaratskhelia avait participé aux discussions pour le transfert de Matvey Safonov au PSG. Une information loin d'être anodine compte tenu du fait que le club parisien fait le forcing pour recruter le Géorgien. Mais le nouveau portier du PSG a mis fin à ces rumeurs, assurant qu'il avait simplement travaillé avec des avocats pour signer à Paris.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG a bouclé un seul transfert, à savoir celui du portier de Krasnodar Matvey Safonov. L'international russe a débarqué pour environ 20M€, bonus compris, et la presse italienne révélait récemment qu'un certain Mamuka Jugeli avait été impliqué dans ce transfert. Une information qui a son importance puisque ce dernier est l'agent de Khvicha Kvaratskhelia, annoncé avec insistance du côté du PSG. Il n'en fallait pas plus pour voir naître des rumeurs de magouilles concernant le fait que le club parisien aurait recruté Matvey Safonov pour faciliter le transfert de l'ailier du Napoli. Mais dans une interview accordée journaliste russe Nobel Arustamyan, le gardien de but met fin à ces rumeurs.

Mercato : Transfert à 20M€, un crack débarque au PSG ! https://t.co/ElC7BItosP pic.twitter.com/Qcgzodegnc — le10sport (@le10sport) July 4, 2024

«Je ne travaille pas avec des agents»

« Je ne travaille pas avec des agents. Pour moi, cela n'a rien d'unique. Je n'ai jamais travaillé avec des agents. Je n'en avais pas besoin à Krasnodar quand j'étais à l'académie. Après, je suis devenu un joueur de l'équipe première et j'avais une très bonne relation avec le club, basée sur la confiance. Ils ont toujours tenu leurs promesses, je n'ai jamais eu aucun problème au moment de négocier quoi que ce soit avec eux. Je n'ai pas l'objectif de gagner le plus d'argent possible. Je sais combien je vaux par rapport aux autres du vestiaire. Le club m'a toujours soutenu et c'est également le cas du PSG », confie-t-il dans des propos retranscrits par CulturePSG .

«J'ai embauché plusieurs avocats pour m'aider»