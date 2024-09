Mercato : Un transfert «pratiquement impossible» pour le PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en juin 2026, Gianluigi Donnarumma s'est imposé comme un cadre au PSG où il pourrait d'ailleurs prolonger son bail. Des discussions ont été entamées en ce sens, mais Enzo Raiola a été interrogé sur un possible retour en Serie A. L'agent de l'international italien refuse de totalement nier cette hypothèse mais assure que c'est toutefois «pratiquement impossible».

Le cas Donnaurmma ne manque pas de faire parler en Italie. Et pour cause, le portier de la Squadra Azzurra a quitté l'AC Milan en fin de contrat en 2021 en mauvais terme. Son départ a fait grandement parler de l'autre côté des Alpes et dans le même temps, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable au PSG. Pour toutes ces raisons, Enzo Raiola voit mal Gianluigi Donnarumma revenir en Serie A dans l'avenir.

Un retour en Italie «pratiquement impossible» pour Donnarumma

Interrogé par Tuttosport, l'agent du portier du PSG s'est prononcé sur l'avenir de Gianluigi Donnarumma, reconnaissant qu'un retour en Serie A semble très peu probable : « Les agents utilisent toujours l'expression : “Ne jamais dire jamais”. Je le fais aussi. On ne sait jamais ». Il faut dire que les discussions pour une prolongation au PSG, où son contrat s'achève en 2026, ont même démarré.

Vers une prolongation au PSG ?

« Il y a encore deux ans, il n'y a pas d'urgence. Mais oui, il y a déjà eu des premières discussions en ce sens. Campos l'a même avoué publiquement, il aimerait garder Gigio. De notre côté, nous avons la volonté de rester. Pour moi, c'est une fierté d'avoir un joueur comme lui dans l'un des clubs les plus importants du monde. Aujourd'hui, il est le porte-drapeau de notre équipe nationale. Il pourrait aussi devenir celui du PSG. Ce serait un plaisir », ajoute Enzo Raiola, qui jette encore un froid sur le retour de Donnarumma en Italie.