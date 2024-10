ASSE : L’entraîneur lance un coup de pression en interne

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mal en championnat, l'ASSE va tenter de se relancer face à l'AJ Auxerre ce samedi. De passage en conférence de presse à la veille de ce rendez-vous, Olivier Dall'Oglio a évoqué l'ambiance au sein du vestiaire. Les plus anciens ont pris la parole pour bousculer les consciences. L'entraîneur a aussi appelé les plus jeunes à réagir.

Premières perturbations dans la saison de l’ASSE. De retour en Ligue 1, le club stéphanois est à la traîne. Seulement une victoire en six journée, bien trop peu pour une formation, qui a réussi à se renforcer l’été dernier, mais avec des joueurs peu expérimentés. Pour beaucoup, Olivier Dall’Oglio doit composer avec un groupe encore trop tendre. Heureusement pour le technicien, il peut compter sur certains cadres qui servent de relais comme Yunis Abdelhamid.

Les anciens ont poussé un coup de gueule

Comme annoncé par le coach de l’ASSE, les anciens ont sonné la révolte dans le vestiaire ces derniers jours. « Il y a des joueurs qui ont pris plus la parole dans le vestiaire parce qu’ils se sentent investis d’une sacré mission. Je ne suis pas là pour citer des noms, je ne vous citerai pas de noms mais effectivement il y a notamment des joueurs plus anciens » a confié Dall’Oglio avant de défier l’AJ Auxerre ce samedi.

« J’ai demandé à certains jeunes de prendre leurs responsabilités »

Les murs ont tremblé dans le vestiaire. Le coach a aussi demandé aux jeunes de sortir de leur torpeur et de réagir sur le terrain. « J’ai demandé à certains jeunes de prendre leurs responsabilités aussi. Il faut que tout le monde les prenne. Il faut qu’il y ait plus de communication également, on doit se dire les choses en face, ça c'est important. Ça c'est le rôle de tout le monde. C'est sûr que quand on a 27, 28 ou 29 ans c'est plus facile que quand on en a 18, je le comprends aussi» a-t-il déclaré dans des propos rapportés par But Football Club.