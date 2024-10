OM : Le beau clin d’oeil de Guendouzi qui tacle un rival !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien titulaire indiscutable à l'OM, Mattéo Guendouzi évolue désormais à la Lazio Rome. Le club italien a largement dominé l'OGC Nice jeudi soir en Europa League, et Guendouzi a justement été conspué par les supporters niçois à cette occasion. Mais il n'a pas manqué de les chambrer après le match, en évoquant le bon vieux temps à l'OM.

Passé par l'OM entre 2021 et 2023, Mattéo Guendouzi (25 ans) est finalement parti du Vélodrome il y a un peu plus d'un an pour signer à la Lazio Rome. Mais le milieu de terrain de l'équipe de France (9 sélections) semble malgré tout conserver un souvenir ému de son expérience à l'OM, et notamment lorsqu'il s'agit de retrouver de vieux rivaux... Jeudi soir, Guendouzi et la Lazio Rome ont largement dominé l'OGC Nice en Europa League (4-1), et le milieu de terrain tricolore a justement répondu aux attaques des supporters niçois.

« Une super équipe »

Interrogé au micro de Sky Italia après la rencontre, l'ancien joueur de l'OM a d'abord analyse cette large victoire sur l'OGC Nice et évoqué sa situation personnelle à la Lazio : « Nous sommes très heureux de cette victoire. Ce fut un match difficile, mais nous sommes confiants et nous pouvons encore surmonter de nombreux défis. Je suis très content de ce début de saison. Baroni me donne beaucoup de confiance et je peux montrer mes qualités. Nous avons une super équipe et un excellent staff », confie Guendouzi, avant de faire un joli clin d'oeil à l'OM sur la rivalité avec les Aiglons, lui qui a été copieusement sifflé par les supporters azuréens jeudi soir.

« Nice-Marseille, un match particulier »

« Nice-Marseille a toujours été un match particulier et les supporters m'ont beaucoup hué. Je suis content de cette victoire, encore plus contre Nice », poursuit Mattéo Guendouzi. Les supporters de l'OM devraient apprécier la dédicace, ceux de l'OGC Nice beaucoup moins...