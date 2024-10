L’un des meilleurs signe au PSG, c’est «le soulagement»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui retraité des terrains, Milan Bisevac a accepté de revenir sur son passage au PSG. Le défenseur serbe a été le témoin direct de la passation de pouvoir entre Colony Capital et QSI, qui a très vite rameuter des grands noms à l'image de Carlo Ancelotti. Très vite, le technicien italien avait fait connaître ses plans en interne.

Milan Bisevac a été l’une des grandes victimes du Qatar au moment de son arrivée en 2011. Arrivé au PSG un an plus tôt, le défenseur serbe avait été poussé vers la sortie, alors que Carlo Ancelotti s’était montré plutôt rassurant au départ.

PSG version Qatar: Luis Enrique bat un triste record ! https://t.co/6DRfZT19To — le10sport (@le10sport) October 7, 2024

Ancelotti avait prévenu Bisevac

«Quand Carlo Ancelotti a signé à Paris, je me posais la question : "Comment ça va se passer pour moi ? " Antoine (Kombouaré) m'avait fait venir. Le jour de son arrivée, j'étais en avance comme d'habitude et on s'est croisés dans le couloir. Je me dis : "est-ce qu'il me connaît en fait ? " (Il rigole). Il a travaillé avec tellement de joueurs hors norme ! Et là, il me dit en français : "Vous les Serbes, vous êtes durs, vous êtes des guerriers." Dans ma tête c'était le soulagement. Avec lui, j'ai joué latéral droit et il avait confiance en moi » a lâché Bisevac dans les colonnes de L’Equipe.

Un départ précipté vers Lyon

Mais très vite, Leonardo lui a fait comprendre qu’il devait changer de club. Son agent s’était alors rapproché de l’OL. « Après dix minutes, j'ai dit : "Je ne suis jamais en retard à l'entraînement, je pars." Plus tard, on a trouvé la solution et on s'est quittés bons amis » a lâché Bisevac.