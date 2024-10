Le PSG signe un pote de Mbappé, coup de théâtre au Real Madrid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, la signature d'Achraf Hakimi semble s'accélérer du côté du PSG. En effet, alors que son contrat court jusqu'en 2026, l'international marocain devrait prochainement prolonger son bail à Paris. Une situation qui influence le mercato du Real Madrid qui avait un temps songé à rapatrier son ancien joueur.

Cet été, Achraf Hakimi a perdu son grand pote Kylian Mbappé qui s'est engagé avec le Real Madrid. Malgré tout, l'international marocain ne semble pas particulièrement marqué et continue d'être très impliqué au PSG où il s'est imposé comme l'un des cadres du vestiaire qu'il a rejoint en 2021.

Hakimi va prolonger au PSG ?

A tel point qu'une prolongation prend forme. En effet, alors que son bail actuel s'achève en juin 2026, Achraf Hakimi serait proche d'étendre son contrat avec le PSG. Selon les informations de AS, l'international marocain devrait même signe un contrat à prix d'or avec le club parisien.

Le Real Madrid contraint de changer ses plans

Une situation qui a un impact du côté du Real Madrid. Et pour cause, AS précise que les Madrilènes avaient songé à recruter Achraf Hakimi, formé au sein du club merengue, mais seulement à moindre coût. Et si jamais le Marocain prolonge au PSG, il sera très cher. Par conséquent, le Real a décidé d'accélérer sur Trent Alexander-Arnold qui sera libre en juin prochain.