Rugby : Tragédie pour Antoine Dupont, il sort du silence

Jean de Teyssière

Samedi soir, France 2 a diffusé « Les rencontres du Papotin », émission durant laquelle une personnalité est interrogé durant quelques instants par des journalistes atteints de troubles autistiques. Lors de cet épisode, Antoine Dupont s’est prêté au jeu et a abordé plusieurs sujets, notamment la mort de père, survenue l’année dernière, dont il n’avait jamais parlé publiquement.

Champion olympique de rugby à 7 lors des Jeux de Paris 2024, Antoine Dupont a pris un repos bien mérité. On l’a par exemple vu aux États-Unis aux côtés de LeBron James ou encore Lionel Messi. Il s’est aussi prêté à un exercice pas évident : une interview sans tabou face à des journalistes sans filtre et atteints de troubles autistiques. Un entretien dans lequel il aborde plusieurs sujets, comme l’homosexualité dans le rugby, son salaire ou encore son rapport avec sa famille.

«Je suis très proche de ma mère»

Lors des Jeux olympiques de Paris 2024, on avait pu voir la mère d’Antoine Dupont être extrêmement émue des performances de son fils durant la compétition. Durant l’émission Les Rencontres du Papotin diffusée sur France 2, Antoine Dupont a abordé ce sujet intime de son rapport avec sa mère : « Si je me sens bien avec ma maman ? Oui, je me sens très bien. Je suis très proche de ma famille et évidemment de ma mère aussi. Comme ils ne sont pas loin de Toulouse je peux les voir souvent et c’est important pour moi. »

«Mon papa est décédé l’année dernière»

Puis est venue la question sur son père, et Antoine Dupont a alors abordé un sujet qu’il n’avait jamais révélé publiquement : « Si je m’entends bien avec mon papa ? Mon papa il est décédé l’année dernière. Il avait fait une fausse route, il était en état végétatif depuis déjà huit ans. Il était malade, il était dans un centre où il n’était pas très bien. »