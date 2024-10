F1 : Victime de dépression, Hamilton vide son sac

Pierrick Levallet

Du haut de ses 39 ans, Lewis Hamilton est une véritable légende de la F1. Le Britannique a dominé son sport pendant une décennie, lui permettant de rejoindre Michael Schumacher dans l’histoire. Mais avant de devenir cette icône, l’actuel pilote de Mercedes a souffert de dépression. Et il n’a pas manqué de vider son sac récemment.

En F1 depuis 2007, Lewis Hamilton est devenu une véritable légende de la discipline. Le Britannique a raflé sept titres de champion du monde et a dominé une décennie au volant de sa Mercedes. Le pilote de 39 ans est une icône de son sport, comme Michael Schumacher a pu l’être avant lui. Mais avant d’entrer dans l’histoire de la F1, Lewis Hamilton a connu une période plutôt compliquée dans sa vie. Il a notamment été frappé par la dépression, et il n’a pas hésité à se livrer sur son ancien calvaire.

«Je n'avais personne à qui parler»

« Lorsque j'avais une vingtaine d'années, j'ai connu des phases très difficile, j'ai lutté contre des troubles mentaux tout au long de ma vie. La dépression... Dès mon plus jeune âge, vers 13 ans. Je pense que c'était dû à la pression de la course, et des soucis à l'école, des brimades... Je n'avais personne à qui parler » a d’abord expliqué le pilote de Mercedes, qui évoluera chez Ferrari en 2025, dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Je suis tellement plus apaisé»

« J'ai parlé à une femme [une thérapeute], il y a des années, mais cela ne m'a pas vraiment aidé. J'aimerais trouver quelqu'un [pour en parler] aujourd'hui. On apprend des choses qui vous ont été transmises par vos parents, on remarque ces schémas, comment on réagit aux choses, comment on peut les changer. Ainsi, ce qui aurait pu me mettre en colère par le passé ne me met plus en colère aujourd'hui. Je suis tellement plus apaisé » a ensuite ajouté Lewis Hamilton.