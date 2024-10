F1 : C'est l'hécatombe chez Red Bull, le clan Schumacher sort du silence

Arnaud De Kanel

Red Bulle est confrontée à une importante vague de départs depuis le début de la saison. Bon nombres d'entre-eux seraient liés au maintien en poste de Christian Horner, accusé de comportement déplacé à l'égard d'une collaboratrice. Ralf Schumacher estime de son côté que tout n'est pas de la faute du Britannique.

Les départs s'enchainent chez Red Bull. Parmi-eux, le plus important de tous sans aucun doute, celui d'Adrian Newey, sans doute motivé par la dégradation de ses relations avec Christian Horner. D'autres membres du personnel ont emboité le pas et à chaque fois, la faute était mise sur Horner. Mais selon Ralf Schumacher, le Britannique n'est pas le seul coupable dans l'histoire.

«Je n’associerais pas cela uniquement à Horner»

« Je pense que lorsque des gens ont travaillé ensemble avec succès pendant si longtemps, ils veulent améliorer leur propre position. Mais il n’y a pas de place pour cela dans l’environnement existant. S’ils reçoivent des offres financières intéressantes de l’extérieur, ils commencent à chercher quelque chose de nouveau. Je n’associerais donc pas cela uniquement à Horner », a déclaré le frère de Michael Schumacher dans des propos relayés par Nextgen-Auto. L'Allemand craint une période noire pour Red Bull, notamment si Max Verstappen venait à partir.

«J’ai le sentiment que ce sera une période difficile»

« L’équipe souffre du départ ou de la volonté de certains de ses membres. Ce n’est pas si facile de remplacer des gens comme ça. J’ai le sentiment, et il se peut que ce sentiment ne soit pas correct, que Pierre Waché n’est pas encore à la hauteur. C’est certainement un brillant penseur, mais il n’a pas le flair pour le faire comme Newey. Il semble manquer de la capacité de combler le trou entre le pilote et une voiture optimale. Cependant, j’espère vraiment que Red Bull y parviendra, mais je ne peux pas encore vraiment l’imaginer. J’ai le sentiment que ce sera une période difficile, surtout si Max Verstappen devait vraiment partir, car nous avons vu qu’il avait fait la différence à lui seul lors de la dernière course », a ajouté Ralf Schumacher.