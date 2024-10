Mercato - OM : Transfert inévitable pour Greenwood ?

Arnaud De Kanel

Coup de tonnerre sur la Canebière ! Après avoir passé la dernière saison en prêt à Getafe, l’attaquant anglais Mason Greenwood a fait sensation en signant un contrat jusqu’en 2029 avec l'OM. Arrivé en provenance de Manchester United pour une somme avoisinant les 30M€, le jeune talent de 22 ans semble déjà avoir d’autres ambitions en tête. Greenwood ne compterait pas s’éterniser sur la durée de son contrat, envisageant un parcours bien défini qui pourrait le mener vers d’autres horizons plus tôt que prévu.

L'OM a fait parler de lui cet été en réalisant un mercato pour le moins ambitieux. Sous la houlette de Pablo Longoria et Mehdi Benatia, le club phocéen n’a pas hésité à bouleverser son effectif en recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs. Parmi ces arrivées, une a particulièrement fait sensation : celle de Mason Greenwood. L’attaquant anglais, pourtant au cœur de vives polémiques, a été arraché des griffes de Manchester United pour la somme de 30M€. Une opération audacieuse menée à bien par les dirigeants marseillais, malgré les zones d’ombre entourant le joueur. Mais si Greenwood est désormais marseillais, son avenir au club pourrait bien ne pas s’inscrire dans la durée.

Greenwood a un plan en tête

Malgré un engagement avec l’Olympique de Marseille jusqu'en 2029, l'avenir de Mason Greenwood au sein du club phocéen semble incertain. À seulement 23 ans, l'attaquant anglais, qui a déjà fait ses preuves sur les plus grandes scènes européennes, nourrirait l’ambition de retrouver le plus haut niveau. Ses aspirations pourraient bien le pousser à envisager de nouveaux horizons, malgré son récent transfert à Marseille. Le jeune prodige a déjà goûté à l'élite, et il semble que cette soif de jouer parmi les meilleurs ne soit pas encore assouvie. « Il est déterminé à renouer le fil de sa carrière vers les plus grands clubs du continent », précise L'Equipe à ce sujet. Des cadors le suivent de près.

Mason Greenwood attire déjà l'attention des grands d'Europe avec ses performances en ce début de saison. L'attaquant anglais, de retour sur le devant de la scène, a visiblement séduit les recruteurs des plus grands clubs. D’après des sources récentes, des poids lourds comme le PSG et le FC Barcelone surveilleraient de près son évolution. Les rumeurs vont bon train et la bataille pour s’attacher les services du jeune talent pourrait s’intensifier dans les semaines à venir. Greenwood, lui, semble prêt à franchir un nouveau palier sous les projecteurs du football européen. Son transfert parait désormais inévitable.