Mercato : Catastrophe au Real Madrid, une grande décision est prise

Arnaud De Kanel

Le Real Madrid a perdu son capitaine samedi soir. Sorti sur civière en hurlant de douleur, Dani Carvajal sera absent pendant au moins un an. Pour autant, le club madrilène aurait pris la décision de ne pas le remplacer.

Les blessures s'accumulent du côté du Real Madrid. Si Kylian Mbappé est sorti de l'infirmerie, Thibaut Courtois, Andriy Lunin, David Alaba, Dani Ceballos, Brahim Diaz, Vinicius Jr et Dani Carvajal la garnisse. D'ailleurs, le capitaine des Merengues n'est pas près de la quitter.

Carvajal gravement blessé

Blessé au genou en toute fin de rencontre face à Villarreal, Dani Carvajal souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur, du ligament collatéral externe et du tendon poplité de la jambe droite. Une triple rupture qui l'éloignera des terrains pendant près d'un an. « Une grave blessure aux ligaments croisés a été confirmée, je vais devoir subir une intervention chirurgicale et être indisponible pendant quelques mois. J'ai hâte de commencer ma convalescence et de revenir comme une bête. Je vous remercie tous pour vos messages, je me sens très aimé », a confié Dani Carvajal sur Instagram après la rencontre. Une absence suffisamment longue pour faire dégainer le Real Madrid ?

Le Real ne veut pas recruter

Visiblement, le remplacement de Dani Carvajal n'est pas une priorité à l'heure actuelle. D'après les informations du journaliste Arancha Rodriguez, le Real Madrid n'aurait pas l'intention de recruter au poste de latéral droit dans les semaines à venir. Le club madrilène attendra très certainement l'été prochain pour enrôler gratuitement Trent Alexander-Arnold, qui sera en fin de contrat avec Liverpool, et obligera Carlo Ancelotti à bricoler. Le coach italien pourrait notamment aligner Eder Militao sur le flanc droit de sa défense, poste bien connu du Brésilien qui y a déjà évolué lors de son passage à Porto. Le remplaçant logique sera Lucas Vasquez mais il n'est pas dit que l'Espagnol réponde aux attentes. Pas de quoi affoler les dirigeants du Real Madrid, pas décidés à recruter.