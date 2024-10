Mercato - PSG : Le successeur de Mbappé réclame une fortune

Amadou Diawara

Malgré son échec lors du dernier mercato estival, le PSG serait prêt à revenir à la charge pour boucler le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. Toutefois, le Napoli aurait formulé une offre à son numéro 77 pour le prolonger. Heureusement pour le PSG, le clan Kvaratskhelia aurait repoussé la proposition d'Aurelio de Laurentiis, réclamant un bail de 8M€ par an minimum.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a pris la porte. En effet, la star de 25 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

Le PSG n'a pas oublié Kvaratskhelia

Pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG a coché le nom de Khvicha Kvaratskhelia lors du dernier mercato estival. Toutefois, le club de la capitale a été contraint d'abandonner cette piste. Intransigeant, le Napoli exigeait plus de 100M€ pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. Un prix jugé excessif par le PSG. Pour oublier Kylian Mbappé, Luis Campos - le conseiller football parisien - a donc finalisé la signature de Désiré Doué, arrivé en provenance du Stade Rennais pour une somme proche de 50M€.

Le clan Kvaratskhelia réclame plus de 8M€ par an

Malgré l'arrivée de Désiré Doué, le PSG serait prêt à retenter sa chance pour Khvicha Kvaratskhelia en 2025. Toutefois, le Napoli s'activerait pour prolonger son ailier gauche géorgien. D'ailleurs, à en croire Il Mattino, Aurelio De Laurentiis aurait formulé une offre à hauteur de 5,5M€ par an à Khvicha Kvaratskhelia, et ce, pour qu'il prolonge jusqu'en 2028. Une proposition balayée d'un revers de la main par l'entourage du joueur. D'après le média italien, le clan Kvaratskhelia réclamerait un salaire de plus de 8M€ annuels, ainsi qu'un renouvellement de contrat jusqu'au 30 juin 2029. Pour rappel, Khvicha Kvaratskhelia est lié à Naples jusqu'en 2027. Reste à savoir si le PSG est prêt à répondre aux attentes financières de l'attaquant de 23 ans.