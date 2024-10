PSG : «Luis Enrique va partir», la bombe est lâchée en direct

Arnaud De Kanel

Et si Luis Enrique était en train de perdre son vestiaire ? Le PSG n'a pas été flamboyant au mois de septembre loin de là, et des premières tensions sont apparues entre l'entraineur et certains de ses cadres comme Ousmane Dembélé. Pour Florent Gautreau, la fin est proche entre l'entraineur espagnol et le club de la capitale.

Luis Enrique est en train de perdre le fil. De plus en plus agacé face aux journalistes, l'entraineur espagnol ne donne plus l'impression de faire l'unanimité dans le vestiaire du PSG. Cela pourrait donc marquer la fin de son aventure dans la capitale comme l'a fait remarquer Florent Gautreau dimanche soir sur le plateau de l'After Foot.

Une star du PSG «agressée», Luis Enrique monte au créneau ! https://t.co/YcgmGtEnSA pic.twitter.com/Uz5w7n8jpy — le10sport (@le10sport) October 7, 2024

«C’est mort, il va se faire virer»

Le journaliste est formel : il ne voit pas comment Luis Enrique pourrait continuer au PSG. « C’est mort, il va se faire virer. Il va partir. Un, sur la communication, je ne suis pas du tout Luis Enrique. Je pense que c’est une énorme erreur parce que se braquer autant avec les journalistes c’est une très grosse erreur. Dans la façon d’expliquer ou de justifier, si un mec t’expliques de façon plus sympathique et construite, tu peux écouter même si tu n’es pas d’accord. C’est aussi pour ça que ça s’arrêtera, comme d’habitude au PSG dans les cris et les larmes », a lâché Florent Gautreau en direct sur RMC. Il note une différence majeure entre cette saison et la précédente.

«Je pense qu’il y a une vraie différence entre l’an dernier et cette année»

« Le coach est en train de voir que son effectif ne le suit pas contrairement à l’an dernier. Lui veut quand même jouer vers l’avant mais t’as l’impression qu’il se dit ”mais attend ils font pas ce que je leur dis”. Je pense qu’il y a une vraie différence entre l’an dernier et cette année pour ça », a-t-il ajouté. Les semaines qui arrivent seront cruciales.